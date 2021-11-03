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"Несите ваши денежки": Почему из конференции по климату не получилось устроить поле чудес для дураков

Политолог Александр Роджерс — о том, почему президент США вменил России горящую тундру и как с климатом связаны афера века и развод на деньги.

3 ноября, 16:19
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Paul Ellis — Pool</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Paul Ellis — Pool

Лицемерие западных политиков традиционно зашкаливает. На "климатический" саммит в Глазго Байден прилетел после встречи с папой римским. А по Риму он разъезжал в сопровождении рекордно большого кортежа из более чем 150 автомобилей. Заметьте, не электромобилей, а вполне обычных — бензиновых. И эти автомобили нужно было ещё и доставить в Рим из США, скорее всего, военно-транспортными самолётами, что увеличивает расход углеводородов на эту роскошь в разы. Другие лидеры в Глазго тоже щеголяли большими кортежами, и почему-то никто не приехал на велосипеде.

Зато в Глазго Байден слёзно рассказывал, как он озабочен экологией. И заявлял с трибуны: "Где этот Путин? У него там тундра горит". На "горящей тундре" я прямо прослезился. Ягель в этом году особенно огнеопасный уродился. Тяжело дедушке, особенно если никогда в жизни не видел тундры (и не знает, что огромный лес на полконтинента — это тайга), а помощники постоянно вставляют неправильные перфокарты. Байден! У тебя там Калифорния сгорела! Вся сгорела, коты подтвердят. А ты всё нашей тундрой озабочен.

Путин и Си на это сборище нечестивых предсказуемо не явились. А без них, представляющих почти половину мира (как по территории, так и по населению), никакие глобальные соглашения вообще и по климату в частности невозможны. Собственно, именно поэтому силы, продвигающие повесточку "глобального потепления", так и истерили — вся эта тема задумывалась и реализовывалась не ради экологии, а исключительно ради развода на деньги. А главные разводимые так и не явились.

Звездой сборища была Грета Тунберг, читавшая матерные частушки. Одна из её фраз про "да пошли вы со своим климатическим кризисом" воспринимается двояко. Можно понять и так, что нет никакого кризиса и все истерики на этот счёт никому неинтересны. Грета уже практически официально юродивая, а им традиционно со средневековья можно безнаказанно творить всякую дичь. Не хватало только классической фразы в сторону Путина и Си "копеечку пожалел". И на такое должны ездить крупнейшие мировые лидеры? Нет, спасибо.

Возвращаясь к истерике Байдена. Она понятна. Ему нужно было обсудить с Путиным очень много вопросов — начиная с Афганистана и Украины и заканчивая иранской ядерной сделкой. А Владимир Владимирович не приехал, как и его китайский коллега. Без них все посиделки выродились в "США и какие-то хмыри", а насущные вопросы внешнеполитической повестки Соединённых Штатов остались нерешёнными.

Кстати о... Владимир Зеленский прогулял своё выступление на саммите. Недавно он толкнул предварительную речь, притягивая за уши свои проблемы к вопросам экологии и рассказывая про "эти злые русские разрушают природу в Донбассе и Крыму" (прямо как тот нерадивый студент из анекдота про блох).

При этом Зеленский умолчал о том, как Украина уже несколько лет как перекрыла доступ воды в Крым, что, кроме всего прочего, приводит к заболачиванию местности в районе Крымского канала — в Херсонской и Николаевской областях. Ни словом не упомянул независимую "Янтарную республику", варварски уничтожающую природу Волыни. И даже не заикнулся о разрушительном вырубании лесов в Карпатах, регулярно приводящем к сходам селевых потоков и наводнениям. Бревно в своём глазу для некоторых незаметно, они всё у соседей горящую тундру ищут.

Турция будет шпионить за Черноморским флотом РФ по заданию США

Турция будет шпионить за Черноморским флотом РФ по заданию США

А вот на основное своё выступление на саммите Зеленский не явился. И причины этого, в принципе, понятны. Ему не удалось договориться со странами Залива о поставках сжиженного газа на Украину. (А даже если бы договорился, то как он собирался его доставлять? У Украины нет LNG-терминалов, ни одного!) Не удалось получить какой-то значимой поддержки у США. Не удалось даже ни у кого выпросить хоть немного денег. Теперь по возвращении домой в Киев Зеленского ждут Ярош, назначенный советником министра обороны и обещавший повесить Вову, и полновесный финансовый и энергетический кризис.

И когда замерзающие украинцы спросят, куда ты летал, Зеленский, и зачем, тот ответит: "Обсуждать глобальное потепление". На что последует: "Мы давно знали, что ты принимаешь что-то не то, Вова, но чтобы настолько". Впрочем, в Британии ситуация в энергетике несильно лучше. Если честно, то я ожидал, что шотландцы (а там традиционно нежарко, мягко говоря) побьют участников форума "против потепления" прямо на месте. Я бы понял, если бы потеплением были озабочены жители Африки и прочих тропиков. Но Британия-то со скандинавами куда?! Им же жаловаться на потепление стоило бы в последнюю очередь.

Если серьёзно, то это только подтверждает нашу уверенность, что вся эта возня с "глобальным потеплением" — это афера века и попытка развода на деньги. Страны, у которых нет углеводородов и развитой промышленности, пытаются выдурить денег у тех стран, у которых они есть. Но не получается.

Военный поворот: Что пишут западные СМИ и политики о "российских войсках на границе с Украиной"

Военный поворот: Что пишут западные СМИ и политики о "российских войсках на границе с Украиной"

Авторы
Александр Роджерс
Александр Роджерс

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