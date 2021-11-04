"Даже пародии угрожают?": Пушков высмеял внесение Галкина в чёрный список Украины
Российский юморист находится в перечне с 3 ноября. Его имя пополнило список наших сограждан, которым запрещён въезд на территорию Незалежной.
Максим Галкин. Фото © Instagram / maxgalkinru
Украина является единственным во всём мире государством, угрозой которому может быть обычный артист пародийного жанра. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя внесение юмориста Максима Галкина в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Незалежной.
"Уверен, что единственное государство в мире, безопасности которого официально "угрожает" Галкин с его пародиями, — это Украина. Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?" — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что российского юмориста Максима Галкина признали угрозой национальной безопасности Украины. Он стал 259-м человеком, который входит в этот перечень.
Напомним, что власти Украины вдруг решили, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Украины. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. Однако 27 июня стало известно, что украинский Минкульт исключил его из этого списка. А до этого украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.
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