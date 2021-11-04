Украина является единственным во всём мире государством, угрозой которому может быть обычный артист пародийного жанра. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя внесение юмориста Максима Галкина в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Незалежной.

"Уверен, что единственное государство в мире, безопасности которого официально "угрожает" Галкин с его пародиями, — это Украина. Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?" — написал парламентарий в своём телеграм-канале.