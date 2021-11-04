"Давнейшее": В Кремле заявили о наличии у Лукашенко действующего приглашения в Крым
Ранее белорусский лидер пожаловался, что Владимир Путин не пригласил его на полуостров. При этом альтернативным вариантом он назвал Санкт-Петербург.
Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли глава государства Владимир Путин официально приглашать в Крым своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.
"У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее", — сказал журналистам представитель Кремля.
Как сообщал Лайф, ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым. Если и не на полуостров, то вместе можно посетить Санкт-Петербург, а также съездить на родину самого белорусского президента и в Минск, заметил белорусский лидер.
Напомним, что в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета Союзного государства Путин и Лукашенко 4 ноября подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.
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