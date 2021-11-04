Как сообщал Лайф, ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым. Если и не на полуостров, то вместе можно посетить Санкт-Петербург, а также съездить на родину самого белорусского президента и в Минск, заметил белорусский лидер.