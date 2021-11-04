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Заключённые женской колонии зачитали рэп в честь Дня народного единства

В пенитенциарном учреждении провели познавательно-игровую программу "В единстве наша сила". Она включала в себя историческую лекцию, задания от ведущих и творческий конкурс.

4 ноября, 19:23

Фото © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области

Заключённые Краснотурьинской женской колонии зачитали рэп в честь Дня народного единства. Видео © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области

В ФКУ ИК-16 в городе Краснотурьинске отпраздновали День народного единства. Заключённые представили целую программу, в частности, зачитали рэп. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

4 ноября в краснотурьинской женской исправительной колонии провели познавательно-игровую программу "В единстве наша сила". Вначале осуждённым напомнили об исторических событиях, которые привели к возникновению этой даты. После лекции женщины разделились на команды с названиями "Содружество", "Плечом к плечу" и "Единство" и выполняли задания ведущих. Участникам нужно было ответить на вопросы, восстановив цепочку событий окончания Смутного времени.

В творческом задании заключённые исполнили гимн страны и частушки, посвящённые празднику, а также зачитали рэп. В завершение мероприятия женщины раскрасили бумажных голубей в цвета российского флага.

  • Фото © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области
    Фото © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области
  • Фото © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области
    Фото © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области
  • Фото © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области
    Фото © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области

Фото © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области

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Как отмечают в пресс-службе областного ГУФСИН России, сотни осуждённых трудоустроены на пошиве швейных изделий, изготовлении стирального порошка и продуктов питания. С начала 2021 года произведено продукции на 44 миллиона рублей.

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Ранее поработавший в красной зоне депутат Дмитрий Хубезов объяснил, почему День народного единства — особый праздник. Рассуждая о празднике, парламентарий отметил, что сегодня наша страна вновь переживает трудные времена. Однако благодаря совместным усилиям у нас есть все шансы справиться с бедой.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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