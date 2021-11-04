Брижит Бардо оштрафовали на 20 тысяч евро за расистские высказывания

Легенду французского кино Брижит Бардо оштрафовали на €20 тысяч за расистские высказывания в адрес жителей Реюньона, заморской территории Франции. При этом суд назначил наказание меньше, чем запрашивала прокуратура (€25 тысяч). Речь идёт об открытом письме знаменитости, опубликованном в 2019 году, где зоозащитница раскритиковала островитян за их обращение с животными, назвав местных жителей дегенеративными дикарями.

"Туземцы сохранили свои дикие гены", — цитирует Брижит Бардо Daily Mail.

Сообщается, что Бардо, известная не только как актриса, но и как основатель фонда по защите животных, обратилась с гневным письмом к местной власти. В нём она жёстко раскритиковала жителей острова в Индийском океане по поводу "варварского отношения, которое жители Реюньона проявляют к животным". Письмо вызвало волну возмущения на острове. Тогдашний министр заморских территорий Франции Анник Жирарден в ответ написала в своём открытом письме, что "расизм — это не мнение, это правонарушение". Адвокат актрисы отметил, что фонд Брижит Бардо только обращает внимание общественности на истинное положение дел, где "жестокость по отношению к животным является реальностью". Сама знаменитость объяснила, что её высказывание было вызвано ситуацией в целом и конкретными случаями, но извинилась перед островитянами.

Помимо актрисы суд оштрафовал и её пресс-секретаря. Его наказали на четыре тысячи евро за то, что он отправил открытое письмо в СМИ.