Врачи предупредили о возвращении "старых добрых" инфекций, вытесненных ковидом

С начала нынешней осени стали возвращаться старые знакомые инфекции, которые в 2020 году вытеснил коронавирус. В их числе энтеровирусы, ОРВИ и грипп, рассказала врач-инфекционист Городской поликлиники № 122 Северной столицы Марина Дессау в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Это говорит о том, что CoViD-19 скоро займёт свою нишу в ряду обычных сезонных инфекций. В этом году стало видно, что начали появляться другие вирусы. Для вирусной инфекции надо четыре года, чтобы он ушёл либо занял своё место в общем строю сезонных инфекций", — объяснила инфекционист.

Когда же ковид займёт "своё место", другие вирусы не дадут ему так "хозяйничать" из-за "внутривидовой борьбы". Также, по словам врача, это позволит людям понимать, "к чему готовиться к каждому сезону".

Кроме того, борьба между вирусами — заслуга вакцинации от ковида, считает врач. По её словам, создание препарата от этой инфекции является огромным плюсом. Так, если бы подобная пандемия случилась век назад, то люди не успели бы ничего сделать: "создать за полгода вакцину — это большой шаг вперёд".

"Самое плохое, что может сделать любая вакцина, — она просто не сработает. А вот, что произойдёт после вируса, мы до сих пор не знаем и только начинаем изучать постковидные осложнения. У нас много вирусов, много штаммов, и именно вирусы, а не вакцины — явное зло. И если что-то плохое будет происходить, то это пойдёт от вирусов, а не от вакцин", — считает врач-инфекционист.