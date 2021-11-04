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В белорусском парламенте сочли слова Лукашенко признанием Крыма российским

По мнению депутата, так было всегда, но это просто не попадало в медийное пространство РФ.

4 ноября, 19:41

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Сделав заявление на заседании Высшего госсовета 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал Крым территорией России. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Андрей Савиных.

"Вне всякого сомнения", сказал Савиных в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос, можно ли считать заявление Лукашенко признанием Крыма российским.

При этом Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия и раньше считала Крым российским, но это не подчёркивалось для российского медийного пространства. Теперь же это произошло.

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"Давнейшее": В Кремле заявили о наличии у Лукашенко действующего приглашения в Крым

Как сообщал Лайф, ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым. Если и не на полуостров, то вместе можно посетить Санкт-Петербург, а также съездить на родину самого белорусского президента и в Минск, заметил белорусский лидер.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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