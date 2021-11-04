В белорусском парламенте сочли слова Лукашенко признанием Крыма российским

Сделав заявление на заседании Высшего госсовета 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал Крым территорией России. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Андрей Савиных.

"Вне всякого сомнения", — сказал Савиных в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос, можно ли считать заявление Лукашенко признанием Крыма российским.

При этом Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия и раньше считала Крым российским, но это не подчёркивалось для российского медийного пространства. Теперь же это произошло.