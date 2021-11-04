В белорусском парламенте сочли слова Лукашенко признанием Крыма российским
По мнению депутата, так было всегда, но это просто не попадало в медийное пространство РФ.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Сделав заявление на заседании Высшего госсовета 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал Крым территорией России. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Андрей Савиных.
"Вне всякого сомнения", — сказал Савиных в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос, можно ли считать заявление Лукашенко признанием Крыма российским.
При этом Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия и раньше считала Крым российским, но это не подчёркивалось для российского медийного пространства. Теперь же это произошло.
Как сообщал Лайф, ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым. Если и не на полуостров, то вместе можно посетить Санкт-Петербург, а также съездить на родину самого белорусского президента и в Минск, заметил белорусский лидер.
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