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МЧС распространило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве

Столичный главк предостерегает водителей от внезапных манёвров и просит снижать скорость. А пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.

4 ноября, 20:15

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане. В ближайшее время и до 09:00 5 ноября видимость составит 200–700 метров.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 мск 5 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров", — сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.

Столичный главк в связи с этим рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений. Около автомобильных дорог пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Как обезопасить себя в период густого тумана, объяснил врач

Как обезопасить себя в период густого тумана, объяснил врач

Напомним, сильный туман накрыл Москву 2 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывали жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах. В московских аэропортах из-за густого тумана задержали и отменили множество рейсов. Позже метеоролог объяснил появление "радиационного тумана" в столице.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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