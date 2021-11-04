МЧС распространило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве
Столичный главк предостерегает водителей от внезапных манёвров и просит снижать скорость. А пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане. В ближайшее время и до 09:00 5 ноября видимость составит 200–700 метров.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 мск 5 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров", — сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.
Столичный главк в связи с этим рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений. Около автомобильных дорог пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Напомним, сильный туман накрыл Москву 2 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывали жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах. В московских аэропортах из-за густого тумана задержали и отменили множество рейсов. Позже метеоролог объяснил появление "радиационного тумана" в столице.
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