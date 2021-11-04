МЧС распространило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане. В ближайшее время и до 09:00 5 ноября видимость составит 200–700 метров.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 мск 5 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров", — сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.