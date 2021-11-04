Связанного с "досье Трампа" россиянина Данченко решили отпустить в США под залог
В ближайшее время на него наденут "браслет", чтобы контролировать перемещение.
Фото © Facebook / Игорь Данченко
Аналитик Игорь Данченко, которого арестовали в США по делу о "связях Дональда Трампа с Россией", в ближайшее время окажется дома, но с электронным браслетом. Об этом говорится в решении суда.
Данченко останется под стражей до тех пор, пока он не будет снабжён электронным браслетом слежения. Отмечается, что был назначен залог в 100 тысяч долларов за освобождение россиянина. Данченко грозит до пяти лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов предъявленных ему обвинений.
Ранее Лайф рассказывал, что арестованного в США аналитика Данченко обвинили в предоставлении ложной информации ФБР. Как отметил спецпрокурор, выходец из РФ якобы оказывал помощь в сборе компромата на Трампа и скрыл контакты с американцем, который был связан с демократами.
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