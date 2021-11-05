Санду: Газ для Молдавии подорожал "не так сильно, как мы могли ожидать"
Контракт с "Газпромом" республике удалось подписать только после длительных переговоров.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Закупочная цена на газ для Молдавии по результатам переговоров с "Газпромом" выросла не так сильно, как можно было бы ожидать. Об этом заявила президент страны Майя Санду.
"К сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром". К сожалению, всё равно ожидается повышение тарифа", — заявила Санду в эфире телеканала "Moldova 1".
Лайф напоминает, что 29 октября Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки голубого топлива в республику по новому соглашению стартовали 1 ноября. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что Молдавия в ноябре будет получать российский газ по цене около $450 за тысячу кубов. Как отметил вице-премьер, позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Президент республики Майя Санду уже заявляла, что довольна подписанным контрактом с "Газпромом".
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