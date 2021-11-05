В Италии объяснили, при каком условии привитые "Спутником V" получат ковидные паспорта
Российский препарат ещё не признан в Евросоюзе, поэтому придётся проходить дополнительные процедуры.
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Привитые от коронавируса российским препаратом "Спутник V" итальянцы смогут получить так называемый green pass (электронный CoViD-сертификат) лишь после третьей, бустерной дозы мРНК-вакцины. Такое пояснение дал глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца для лиц, ранее привитых препаратами, не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Соответствующее разрешение дало Aifa (Итальянское агентство по лекарственным средствам).
"Сегодня издан циркуляр Министерства здравоохранения, основанный на рекомендациях Aifa, который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами, не признанными ЕМА, получить бустерную дозу мРНК-вакцины — Pfizer или Moderna", — приводит слова Роберто Сперанцы Ansa.
Тем, кто завершил такой курс вакцинации, для получения итальянского green pass необходимо будет через полгода после прививки получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин, уточнил Сперанца.
Генеральный директор Aifa Никола Магрини прежде анонсировал такое решение в разговоре с Corriere.it. Он допустил возможность ревакцинации для тех, кто привился не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским "Спутником V" и китайским Sinovac.
Как сообщал Лайф, посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" в Евросоюзе приоритетным для себя. Дипломат считает, что признание российской вакцины в ЕС — это технический, а не политический момент, хоть оно и затянулось на много месяцев.
Напомним, до этого агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшее время может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.
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