В Италии объяснили, при каком условии привитые "Спутником V" получат ковидные паспорта

Привитые от коронавируса российским препаратом "Спутник V" итальянцы смогут получить так называемый green pass (электронный CoViD-сертификат) лишь после третьей, бустерной дозы мРНК-вакцины. Такое пояснение дал глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца для лиц, ранее привитых препаратами, не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Соответствующее разрешение дало Aifa (Итальянское агентство по лекарственным средствам).

"Сегодня издан циркуляр Министерства здравоохранения, основанный на рекомендациях Aifa, который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами, не признанными ЕМА, получить бустерную дозу мРНК-вакцины — Pfizer или Moderna", — приводит слова Роберто Сперанцы Ansa.

Тем, кто завершил такой курс вакцинации, для получения итальянского green pass необходимо будет через полгода после прививки получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин, уточнил Сперанца.

Генеральный директор Aifa Никола Магрини прежде анонсировал такое решение в разговоре с Corriere.it. Он допустил возможность ревакцинации для тех, кто привился не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским "Спутником V" и китайским Sinovac.