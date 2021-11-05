Новый мэр Нью-Йорка решил подать пример и первым получить зарплату в криптовалюте

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о намерении получить по меньшей мере три своих первых зарплаты в криптовалюте. Об этом он сообщил в комментарии к твиту коллеги из Майами Фрэнсиса Суареса, где последний написал, что следующая мэрская получка у него будет полностью в биткоинах.

"В Нью-Йорке мы всегда действуем масштабно, поэтому я получу три своих первых зарплаты в биткоине, когда стану мэром. Нью-Йорк станет центром криптовалютной индустрии и других быстрорастущих инновационных сфер! Просто подождите!" — ответил Эрик Адамс в "Твиттере" Фрэнсиса Суареса.

Суарес, как отмечает Bloomberg, за последние месяцы уже реализовал несколько инициатив по распространению криптовалюты на вверенной ему территории. Соревнование же американских мэров началось с вопроса криптоинвестора в аккаунте Суареса: кто станет первым американским политиком, который примет свою зарплату в биткоинах? На что мэр Майами и ответил: "Я собираюсь получить свою следующую зарплату на 100% в биткоинах… проблема решена!"

Избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подключился к диалогу и заявил, что хочет превратить Нью-Йорк в город, дружественный к криптовалюте. Ранее многие криптокомпании были вынуждены покинуть город из-за действующей в нём лицензии BitLicense, требования которой существенно превышают стандарты других штатов. Адамс отметил, что изучит "препятствия для роста биткоина и криптовалют" в Нью-Йорке. Новоиспечённый мэр также выразил готовность создать наиболее благоприятные условия для регулирования криптовалют.

"У него (Суареса. — Прим. Лайфа) есть MiamiCoin, который очень хорошо работает, — мы собираемся посмотреть, в каком направлении сможем это применить", — заявил Адамс в разговоре с Bloomberg.

"В точку. Поздравляю с избранием и жду дружественного состязания по превращению нашего и вашего городов в криптовалютные столицы!" — написал Суарес коллеге.