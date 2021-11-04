Начал с себя: Дуров запустил тестирование рекламы в Telegram
На каналах появилось сообщение со ссылкой на пост самого основателя мессенджера.
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В популярном мессенджере "Телеграм" начали тестировать сервис встроенной рекламы. Первый из соответствующих постов появился на каналах, вероятно, на всех.
"Телеграм" начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?" — говорится в сообщении от канала создателя мессенджера.
На канале самого Дурова, куда переводит клик на это сообщение, отмечается, что "Телеграм" не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах". Создатели мессенджера уверяют, что "для показа рекламы не будут использованы личные данные", а "официальные рекламные сообщения в "Телеграме" будут ненавязчивыми".
А ранее Лайф рассказывал, что Павел Дуров сообщил, что официальные рекламные сообщения, которые внедряет "Телеграм", будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит мессенджеру дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.
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