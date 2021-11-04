В популярном мессенджере "Телеграм" начали тестировать сервис встроенной рекламы. Первый из соответствующих постов появился на каналах, вероятно, на всех.

"Телеграм" начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?" — говорится в сообщении от канала создателя мессенджера.

На канале самого Дурова, куда переводит клик на это сообщение, отмечается, что "Телеграм" не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах". Создатели мессенджера уверяют, что "для показа рекламы не будут использованы личные данные", а "официальные рекламные сообщения в "Телеграме" будут ненавязчивыми".