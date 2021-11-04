Госдеп предложил 10$ млн за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide
По версии США, они причастны к атаке на компанию Colonial Pipeline — крупнейшего оператора трубопроводов в этой стране.
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Американские власти предложили денежное вознаграждение за информацию о местонахождении и личности лидеров хакерской группировки DarkSide. Сумма награды составит $10 млн, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за информацию, которая позволит установить личность и/или местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide", — говорится в письменном заявлении Прайса.
Ещё $5 млн дадут тому, кто будет способствовать аресту лиц, участвовавших или предпринявших попытку участвовать в недавней кибератаке с вымогательским программным обеспечением группировки DarkSide.
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Лайф ранее сообщал, что атака на топливную компанию Colonial Pipeline в мае была совершена при помощи вируса-вымогателя. Он поразил компьютерную сеть компании, из-за чего её трубопровод оказался заблокирован на неделю. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов (включая бензин, мазут, керосин), потребляемых на Восточном побережье США.
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