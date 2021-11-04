Госдеп предложил 10$ млн за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide

Американские власти предложили денежное вознаграждение за информацию о местонахождении и личности лидеров хакерской группировки DarkSide. Сумма награды составит $10 млн, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за информацию, которая позволит установить личность и/или местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide", — говорится в письменном заявлении Прайса.

Ещё $5 млн дадут тому, кто будет способствовать аресту лиц, участвовавших или предпринявших попытку участвовать в недавней кибератаке с вымогательским программным обеспечением группировки DarkSide.