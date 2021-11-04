Своих должностей в США лишились офицеры, которые командовали подводной лодкой класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), когда она столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морского флота США.

Там отметили, что должности лишился капитан подводной лодки Кэмерон Альджилани, а также трое его подчинённых. В приказе указана формулировка об утрате доверия. Командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас заявил, что инцидента не случилось бы при "осмотрительном принятии решений", а также следовании командованием субмарины "требуемым процедурам".

Подводная лодка пока остаётся на базе ВМС США в Гуаме. Её обследуют на предмет повреждений. Планируется, что подлодка затем будет отправлена на ремонт в США.