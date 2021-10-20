Заработать на крипте: Как США запустили курс биткоина в космос Биткоин снова стоит дороже 60 тысяч долларов. И аналитики предрекают ему дальнейший рост, который практически гарантирован действиями американских властей. 19 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

В то время как в Китае стали максимально прижимать криптовалюты, запретив даже их майниг, в США, кажется, развитию этой отрасли дали зелёный свет. На днях американская Комиссия по ценным бумагам впервые одобрила запуск ETF (Exchange Traded Fund, специальный биржевой фонд) на биткоин, удовлетворив заявку инвестиционной компании ProShares, под управлением которой находится более 50 миллиардов долларов. Этот фонд позволит всем желающим инвестировать во фьючерсы на курс биткоина, не создавая криптокошельков и не покупая самой валюты. И, соответственно, зарабатывать на росте или даже падении её курса.

Рынки сразу позитивно отреагировали на эту новость: курс BTS взлетел почти на десять процентов — до своих исторических максимумов, более 62 тысяч долларов за одну монету. Что неудивительно: с 2017 года десятки американских фондов пытались запустить свои ETF в биткоинах, но ни одна заявка до сих пор не была одобрена. Политика поменялась после назначения на пост главы комиссии Гэри Генслера, который является идеологом интеграции криптовалют в американский рынок ценных бумаг. После успеха ProShares ещё три американских инвестиционных дома заявили о том, что также создают свои ETF.

— После запуска американских ETF значительно увеличился круг инвесторов в криптовалюту, — считает Николай Щеглов, аналитик инвесткомпании "Глобал финанс групп". — А значит, и спрос на неё тоже. Многие опасались выходить на криптовалютный рынок, заводить аккаунт и торговать на онлайн-биржах, где нет никакого государственного регулирования и есть серьёзные риски кражи как данных, так и криптовалюты. Теперь широкий круг инвесторов, у которых есть обычные брокерские счета, могут инвестировать в крипту без каких-либо опасений. Открытие новых ETF сделает этот инструмент привычным даже для самых консервативных вкладчиков, а значит, спрос на биткоин ещё более увеличится.

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То есть фактически весь рынок криптовалют, который ранее существовал только в виртуальном пространстве, сливается с реальной жизнью. Новыми точками роста курса BTS в будущем может стать выход на американскую биржу фондов, которые уже имеют активы в криптовалютах, считают эксперты.

— Биткоиновые фьючерсы — это только первый шаг, настоящий переворот произойдёт, когда Комиссия по ценным бумагам США одобрит выход на биржу фондов, которые напрямую владеют биткоинами, — считает стратег компании "Инвест брокер" Георгий Камнев. — Это откроет новые перспективы для дальнейшего роста курса основных криптовалют. Однако нельзя забывать, что любая крипта — это очень рискованный и волатильный инструмент, который может одномоментно как сильно вырасти, так и упасть.

Авторы Александра Баязитова