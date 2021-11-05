Ветеран Второй мировой войны из Луизианы Дэвид Сондерс завещал своё тело науке, а затем умер от коронавирусной инфекции. Однако по какой-то причине из вскрытия сделали телешоу. Видео транслировалось в рамках проекта "Странности и курьёзы".

Причём процедура проходила в присутствии многочисленных зрителей. Чтобы попасть туда, нужно было заплатить $500. Как пишет Daily Mail, пришли далеко не только представители науки. Встреча проходила не в какой-нибудь больнице, а в зале отеля.

92-летняя вдова Сондерса Элси, узнав, что произошло с телом мужа после смерти, была шокирована. Женщина заявила, что её мужа использовали "словно кусок мяса". Она планирует подать в суд на компанию, которой муж завещал тело.