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"Словно кусок мяса": В США вскрытие тела ветерана превратили в телешоу с платным входом

Билеты на "представление" продавались по $500. Родственники пенсионера теперь планируют судиться с организаторами.

4 ноября, 21:31
<p>Кадр из видео © YouTube / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCp1KrVaZDZ7BOI_QBuTWWmg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KING 5</a></strong></p>

Кадр из видео © YouTube / KING 5

Ветеран Второй мировой войны из Луизианы Дэвид Сондерс завещал своё тело науке, а затем умер от коронавирусной инфекции. Однако по какой-то причине из вскрытия сделали телешоу. Видео транслировалось в рамках проекта "Странности и курьёзы".

Причём процедура проходила в присутствии многочисленных зрителей. Чтобы попасть туда, нужно было заплатить $500. Как пишет Daily Mail, пришли далеко не только представители науки. Встреча проходила не в какой-нибудь больнице, а в зале отеля.

92-летняя вдова Сондерса Элси, узнав, что произошло с телом мужа после смерти, была шокирована. Женщина заявила, что её мужа использовали "словно кусок мяса". Она планирует подать в суд на компанию, которой муж завещал тело.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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