Ждём шейхов: "Спартак" не сумел удержать победу в матче Лиги Европы против "Лестера"
Главным героем встречи стал голкипер столичной команды Александр Селихов, который взял пенальти во втором тайме.
Фото © lcfc.com
Московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Лестером" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на "Кинг Пауэр Стэдиум" завершилась со счётом 1:1.
Первый тайм в игре получился достаточно скучным и не особо событийным, в отличие от второго. Сначала Мозес сумел открыть счёт после прекрасной подачи Михаила Игнатова. Однако буквально через пару минут Амарти здорово открылся на угловом и вернул равенство на табло. Главным героем встречи стал вратарь "Спартака" Александр Селихов, который сумел взять пенальти от Джейми Варди во втором тайме.
"Спартак" по-прежнему находится на последнем месте своей группы, отставая на один балл от "Лестера", который расположился на третьей строчке.
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