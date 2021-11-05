Первый тайм в игре получился достаточно скучным и не особо событийным, в отличие от второго. Сначала Мозес сумел открыть счёт после прекрасной подачи Михаила Игнатова. Однако буквально через пару минут Амарти здорово открылся на угловом и вернул равенство на табло. Главным героем встречи стал вратарь "Спартака" Александр Селихов, который сумел взять пенальти от Джейми Варди во втором тайме.