В случае если власти Украины начнут полномасштабную агрессию против Донецкой Народной Республики, та будет готова не только к обороне. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском".

По его мнению, Киев в условиях энергетического кризиса может попытаться отвлечь внимание населения новой военной операцией в Донбассе. По словам Пушилина, Донецк постоянно наблюдает за происходящим на Украине, видит её "нелогичность и где-то самоуничтожение", поэтому должен быть готов "к любому развитию событий". ДНР нацелена на дипломатическое разрешение конфликта, но готова и к военной агрессии со стороны Киева.

"Как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой", — предупредил глава Донецкой Народной Республики.