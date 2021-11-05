Названы самые востребованные профессии в России

В III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го число вакансий в России выросло на 48%, а число резюме соискателей — всего на 3%. Об этом свидетельствуют данные совместного отчёта сервисов "Работа.ру" и "Сбериндекс". Среди самых востребованных профессий оказались курьеры, грузчики и строители.

Как пишут "Известия", прирост количества вакансий в III квартале 2021 года к III кварталу 2019 года в сфере рабочего персонала составил 218%, в строительстве и недвижимости — 213%, продажах — 163%, медицине и фармации — 144%, в сфере общественного питания — 119%.

"Дефицит связан с нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала", — говорит коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.

Растёт спрос и на айтишников. Есть пять профессий, спрос на которые точно не упадёт в ближайшие десятилетия, а переобучиться можно без получения высшего образования. Это программист-разработчик, менеджер проектов, копирайтер, веб-дизайнер и менеджер по продажам.

"Спрос на айтишников стабильно растёт: с 2010 по 2020 год число вакансий в сфере на HeadHunter увеличилось на 476%. Сегодня на сайте можно найти около 100 тыс. актуальных вакансий в IT и телекоме. И самые востребованные среди них — программисты (38% от всех вакансий в отрасли)", — поясняет директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.