Врачи рассказали, при каких условиях может быть введён новогодний локдаун

Будет ли введён локдаун в России на новогодние праздники, зависит от двух факторов: количества госпитализированных с ковидом и коллективного иммунитета к этому заболеванию. Такое мнение высказали врач-инфекционист Илья Акинфиев и главный врач сети клиник "Династия", инфекционист Татьяна Чаленко.

"Если коечный фонд будет до определённого процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения. На это будут смотреть и в преддверии новогодних праздников", — объяснил Илья Акинфиев в беседе с URA.RU.

При этом Чаленко считает, что введение новых ограничений будет зависеть от количества вакцинированных по стране. По её мнению, нужно привить 70% взрослых граждан.

"Рост заболеваемости COVID-19, уровень смертности и процент вакцинированных — вот на что будут ориентироваться власти страны в принятии решения о новогодних праздниках", – уверена Татьяна Чаленко.