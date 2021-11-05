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Врачи рассказали, при каких условиях может быть введён новогодний локдаун

В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что это будет зависеть и от того, как пройдут нынешние нерабочие дни.

4 ноября, 22:43
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Будет ли введён локдаун в России на новогодние праздники, зависит от двух факторов: количества госпитализированных с ковидом и коллективного иммунитета к этому заболеванию. Такое мнение высказали врач-инфекционист Илья Акинфиев и главный врач сети клиник "Династия", инфекционист Татьяна Чаленко.

"Если коечный фонд будет до определённого процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения. На это будут смотреть и в преддверии новогодних праздников", — объяснил Илья Акинфиев в беседе с URA.RU.

При этом Чаленко считает, что введение новых ограничений будет зависеть от количества вакцинированных по стране. По её мнению, нужно привить 70% взрослых граждан.

"Рост заболеваемости COVID-19, уровень смертности и процент вакцинированных — вот на что будут ориентироваться власти страны в принятии решения о новогодних праздниках", – уверена Татьяна Чаленко.

Попова оценила вероятность введения локдауна на Новый год

Попова оценила вероятность введения локдауна на Новый год

А ранее Лайф рассказывал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности введения длительного локдауна — до Нового года. Он призвал ориентироваться только на официальную информацию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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