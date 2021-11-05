В Химках нашли брошенную машину недалеко от места расстрела мужчины. Видео © LiFE

В Химках сотрудники правоохранительных органов обнаружили брошенный автомобиль Audi недалеко от того места, где был застрелен мужчина. Преступление было совершено на улице Карла Маркса, а машину нашли на улице Шевченко.

Как видно на опубликованных Лайфом кадрах, следователи изучают легковушку. У неё номера Московской области с кодом 50. Автомобиль имеет повреждения. По словам очевидцев, из машины сотрудники правоохранительных органов достали пистолет.