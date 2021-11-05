У помощника Байдена выявили ковид после визита главы Белого дома в Европу
А ранее коронавирусной инфекцией оказалась заражена Джен Псаки, которая является пресс-секретарём Белого дома.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Один из помощников президента США Джо Байдена, который летал с ним на саммит в Европу, получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, этот помощник, а также ещё несколько человек из делегации Байдена остались в Глазго, где президент США выступал на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Как отмечается, помощник Байдена находится на карантине в ожидании новых результатов ПЦР-теста. В Белом доме заверили, что он с президентом в Европе не контактировал.
А ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тоже заразилась коронавирусом. Но в её случае это произошло до европейского турне.
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