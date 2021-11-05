Несколько стран запретили прокат фильма Marvel "Вечные"

Новый высокобюджетный фильм Marvel "Вечные" запретили к прокату в некоторых ближневосточных странах из-за того, что в картине есть ЛГБТ-персонажи. Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия не разрешили показ ленты в кинотеатрах. А власти ОАЭ, Египта, Иордании и Ливана потребовали удалить из ленты все спорные сцены, но студия Disney не согласилась на это.

Как сообщает Hollywood Reporter, "Вечные" в этих странах пропали из числа киноновинок. Решение, вероятно, было принято из-за включения в фильм однополой пары и первого гомосексуального супергероя в кинематографической вселенной Marvel. В одной из сцен персонаж Фастос (которого играет Брайан Тайри Генри) и его экранный муж Бен (Хааз Слейман) страстно целуются. Последний высказался по этому поводу как о воплощении его мечты. В 2017 году актёр совершил каминг-аут — рассказал публике о своей нетрадиционной ориентации.

Мировая премьера фильма назначена на 5 ноября. Однако, как сообщал ранее Лайф, в России фильм выйдет на экраны позже из-за нерабочих дней. Напомним, в РФ из-за наличия ЛГБТ-персонажа фильм "Вечные" получил возрастное ограничение 18+.