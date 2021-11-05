Вассерман рассказал, как можно легко стать умнее

Тренировать и развивать умственные способности можно через игры, но не стоит относиться к ним как к основному способу усиления интеллекта. Такое мнение высказал многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

"Интеллектуальное развитие через игры идёт за счёт поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами", – сказал Вассерман в беседе с Ura.ru.

По мнению депутата, следует разделять такие интеллектуальные игры и те, которые служат для развития навыков в финансах. В качестве примера он привёл игру "Монополия".

"Насколько мне известно, распространение "Монополии" в тех же Соединённых Штатах Америки мало поменяло состояние бизнеса, по крайне мере как банкротилась половина малых бизнесов в первый год существования игры, так и банкротилась после. Эта игра — развлечение, и не более", — добавил Анатолий Вассерман.