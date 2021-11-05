СМИ: Доходы многих украинцев упадут в 2022 году ниже прожиточного минимума

На Украине в 2022 году реальные доходы ряда категорий граждан упадут ниже прожиточного минимума. Об этом пишет издание "Обозреватель". Так, под ударом окажутся пенсионеры.

Как отмечается, минимальная пенсия до июля 2022-го останется на уровне 1934 гривен, после увеличится до 2027 гривен, а в декабре — до 2093 гривен. При этом, согласно расчётам Министерства социального развития, пенсионеру на самые базовые потребности в месяц необходимо 3692 гривны.

По мнению издания, дефицит Пенсионного фонда в 2022-м достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд гривен. Для этого, по мнению СМИ, есть целый ряд причин. Главная — отсутствие внятной политики по выводу зарплат из тени, отказ повышать минимальную зарплату до уровня её реальной отметки, сложная ситуация в экономике, в том числе вызванная срывом вакцинации.