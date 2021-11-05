В МВД подсчитали, насколько чаще стали случаться ДТП с электросамокатами

Столкновений и других ДТП с электросамокатами в этом году в России стало больше, чем в 2020-м, на 51,27%. За девять месяцев такого рода происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) было зафиксировано более 400.

"За девять месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост дорожно-транспортных происшествий данного вида составил 51,27%", — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Как добавили в ведомстве, в результате ДТП с электросамокатами с начала года погибло десять человек, ещё 438 пострадали.