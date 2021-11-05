Жители Владивостока один за другим стали обращаться в полицию с заявлениями о том, что их обманули при продаже бытовой техники. Злоумышленники связывались с продавцами, договаривались о желаемой покупке. Забирая технику, они уверяли, что перевели деньги, и даже показывали электронный чек на экране телефона. На вопрос о том, почему средства ещё не поступили на счёт, отвечали, что деньги с Qiwi-кошелька на карту банка идут чуть дольше, чем обычно.