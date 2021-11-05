"Приношу свои извинения": Пара из Владивостока придумала, как "покупать" бытовую технику бесплатно
Полиция ещё принимает заявления от слишком доверчивых продавцов, которые лишились устройств, а деньги не получили.
Кадр из видео © УМВД РФ по Владивостоку
Пара из Владивостока придумала, как "покупать" бытовую технику бесплатно. Видео © УМВД по Владивостоку
Жители Владивостока один за другим стали обращаться в полицию с заявлениями о том, что их обманули при продаже бытовой техники. Злоумышленники связывались с продавцами, договаривались о желаемой покупке. Забирая технику, они уверяли, что перевели деньги, и даже показывали электронный чек на экране телефона. На вопрос о том, почему средства ещё не поступили на счёт, отвечали, что деньги с Qiwi-кошелька на карту банка идут чуть дольше, чем обычно.
Фото © УМВД РФ по Владивостоку
"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Первореченского района установили личности и местонахождение подозреваемых в совершении мошеннических действий, задержали и доставили в отдел полиции. Ими оказались жители Приморского края в возрасте 24 и 27 лет", — сообщается на сайте УМВД России по Владивостоку.
Доверчивые граждане, поверив картинке на телефоне, отдавали злоумышленникам товары. Не дождавшись денежных средств и осознав, что их обманули, потерпевшие обращались в полицию. Сейчас устанавливается круг потерпевших и общая сумма причинённого ущерба. Мужчина и женщина меж тем принесли извинения на видео, которое опубликовали в полиции.
Ранее Лайф сообщал, что аферисты придумали новые способы обмана жильцов: в последнее время жителей столицы атакуют коммерсанты, которые маскируются под сотрудников "Мосгоргаза" и "Мосэнергосбыта".
Комментариев: 0