НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Такая красота": Север Камчатки накрыло волной полярного сияния

Эффектное зрелище жители полуострова могут наблюдать на фоне мощной магнитной бури.

5 ноября, 03:42

Фото © Instagram / kamchatskiy_sever

Невероятно красивое явление в эти дни могут наблюдать жители севера Камчатского края: регион накрыло волной полярного сияния. В Пенжинском и Олюторском районах любуются разноцветными разливами в небе. Правда, взгляд на происхождение свечения у северян разнится.

"Была мощнейшая магнитная буря, и сказали, что будет северное сияние, вот поэтому такая красота!" — пишут рационалисты. "Пронеслась Снежная королева", — выдают свою версию происходящего романтики.

Правда, комментаторы едины в одном: редкое для Камчатского края явление лучше всего наблюдать вживую. Отмечается также, что северное сияние в эти дни наблюдают и в других северных регионах России и на Аляске.

На Земле началась одна из крупнейших за последние годы магнитных бурь

На Земле началась одна из крупнейших за последние годы магнитных бурь

Ранее Лайф рассказывал, что жителю Ленобласти удалось заснять северное сияние под Выборгом. На Земле произошла магнитная буря, которая и позволила наблюдать потрясающее природное явление.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1