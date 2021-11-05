Невероятно красивое явление в эти дни могут наблюдать жители севера Камчатского края: регион накрыло волной полярного сияния. В Пенжинском и Олюторском районах любуются разноцветными разливами в небе. Правда, взгляд на происхождение свечения у северян разнится.

"Была мощнейшая магнитная буря, и сказали, что будет северное сияние, вот поэтому такая красота!" — пишут рационалисты. "Пронеслась Снежная королева", — выдают свою версию происходящего романтики.

Правда, комментаторы едины в одном: редкое для Камчатского края явление лучше всего наблюдать вживую. Отмечается также, что северное сияние в эти дни наблюдают и в других северных регионах России и на Аляске.