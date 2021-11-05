Кому могут перестать платить пенсии с 2023 года, рассказала экономист

Сейчас в России иностранцы, у которых заканчивается или аннулируется вид на жительство, ещё долго могут получать пенсию. Выплаты могут закончиться, лишь когда для них подойдёт срок обновления миграционных документов. Но с 2023 года такая проблема может быть решена. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В интервью агентству "Прайм" экономист пояснила, что всё дело в том, как взаимодействуют Пенсионный фонд России и Министерство внутренних дел. Первый может получать от второго данные об иностранцах с задержками. Верховный суд много лет назад постановил, что для пожилых мигрантов основанием для пенсионных выплат является вид на жительство. И пока данных об отмене ВНЖ нет, ПФР обязан начислять суммы.

"Если иностранный гражданин выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является и тот факт, что он работал по официальному трудовому договору", — разъясняет эксперт.

По её словам, сейчас в России создаётся единый федеральный информационный реестр сведений о населении, куда будут вносить и данные об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно. Этот реестр станет инструментом финансового контроля за целевым использованием государственных выплат, в том числе из Пенсионного фонда.

Проще говоря, ПФР будет оперативнее получать сведения об аннулировании вида на жительство у иностранца и прекращать выплаты в его адрес.