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В Якутии произошло обрушение породы на руднике

Пострадавшего спасатели подняли на поверхность и передали медикам. Место ЧП обследуют специалисты.

5 ноября, 02:48
<p>Фото © ТАСС / Антон Вергун</p>

Фото © ТАСС / Антон Вергун

В Якутии на руднике "Интернациональный" в городе Мирном произошло обрушение породы. Сообщение об этом в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Саха поступило в 9:30 (3:30 мск). Как рассказали в республиканском ГУ МЧС, обошлось без погибших.

На место ЧП были отправлены сотрудники якутского военизированного горноспасательного отряда, а также 3-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России.

"По прибытии первых подразделений установлено, что в ходе проведения горнопроходческих работ произошло локальное обрушение породы, в результате чего одному работнику придавило ноги", — говорится в сообщении на сайте главка.

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Пострадавшего подняли на поверхность и передали медикам. Теперь специалисты обследуют участок. Угрозы другим работникам, как и предпосылок к новому обрушению, нет, отмечают в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал, что в Бразилии 12 пожарных попали под завалы в пещере во время учений.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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