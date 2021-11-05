В Якутии произошло обрушение породы на руднике

В Якутии на руднике "Интернациональный" в городе Мирном произошло обрушение породы. Сообщение об этом в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Саха поступило в 9:30 (3:30 мск). Как рассказали в республиканском ГУ МЧС, обошлось без погибших.

На место ЧП были отправлены сотрудники якутского военизированного горноспасательного отряда, а также 3-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России.

"По прибытии первых подразделений установлено, что в ходе проведения горнопроходческих работ произошло локальное обрушение породы, в результате чего одному работнику придавило ноги", — говорится в сообщении на сайте главка.

Пострадавшего подняли на поверхность и передали медикам. Теперь специалисты обследуют участок. Угрозы другим работникам, как и предпосылок к новому обрушению, нет, отмечают в ведомстве.