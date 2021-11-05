Сгущёнка стала терять популярность в России

По итогам девяти месяцев 2021 года производство сгущённого молока и сливок в России снизилось на 10%. По подсчётам "Союзмолока", сейчас в стране изготавливается 226,4 млн условных банок.

Как пишет "Российская газета", снизился и объём сгущёнки, ввозимой в РФ из-за рубежа. За восемь месяцев 2021 года он сократился на 20,7% до 29,8 тысячи тонн, в том числе и объём сгущёнки с сахаром, формирующей основную массу импорта сгущённого молока и сливок, — на 7% до 27,4 тысячи тонн.

Эксперты объясняют это несколькими причинами. Во-первых, нехваткой молока при производстве. Во-вторых, ростом себестоимости. В третьих, всё большей приверженностью россиян здоровому образу жизни. Богатый сахаром и жиром продукт ему явно не соответствует.

"Сгущёнка активно используется в кондитерской отрасли, в общепите, которые всё больше используют растительные жиры для удешевления конечной продукции", — добавляет директор аналитического департамента "Союзмолока" Алексей Воронин.