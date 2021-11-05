Сгущёнка стала терять популярность в России
Причин несколько, в том числе стремление многих граждан к здоровому образу жизни, а также новые сложности с производством.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
По итогам девяти месяцев 2021 года производство сгущённого молока и сливок в России снизилось на 10%. По подсчётам "Союзмолока", сейчас в стране изготавливается 226,4 млн условных банок.
Как пишет "Российская газета", снизился и объём сгущёнки, ввозимой в РФ из-за рубежа. За восемь месяцев 2021 года он сократился на 20,7% до 29,8 тысячи тонн, в том числе и объём сгущёнки с сахаром, формирующей основную массу импорта сгущённого молока и сливок, — на 7% до 27,4 тысячи тонн.
Эксперты объясняют это несколькими причинами. Во-первых, нехваткой молока при производстве. Во-вторых, ростом себестоимости. В третьих, всё большей приверженностью россиян здоровому образу жизни. Богатый сахаром и жиром продукт ему явно не соответствует.
"Сгущёнка активно используется в кондитерской отрасли, в общепите, которые всё больше используют растительные жиры для удешевления конечной продукции", — добавляет директор аналитического департамента "Союзмолока" Алексей Воронин.
А ранее Лайф рассказывал, что продажи российских аптек сократились на рекордные 15%. Жители стали реже покупать не только лекарства, но и БАДы, витамины, косметику, медицинские изделия и т.д.
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