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В этом году россияне за девять месяцев успели потратить 56 миллионов рублей на одежду, обувь и аксессуары для своих питомцев в интернет-магазине Ozon. Как сообщили там Лайфу, это в 4,2 раза больше, чем в 2020-м. Пик спроса пришёлся на сентябрь, когда владельцы кошек и собак поспешили утеплить любимчиков перед холодным сезоном и сделать их осенние прогулки более комфортными.

В топ самых продаваемых товаров попали носки для собак и кошек. Также популярными оказались сапоги для собак, тёплые жилеты, толстовки, водоотталкивающие дождевики, комбинезоны и куртки для пасмурной осенней погоды. Не забывают владельцы домашних животных и о стильных аксессуарах для питомцев — бантиках и резиночках для шерсти.

Кроме того, некоторые подбирают любимцам и тематический гардероб. Так, например, кто-то наряжает кошек и собак в костюмы повара, гонщика или оленя Санта-Клауса. К слову, об игровых персонажах — во время Хэллоуина Барсик или Мурзик запросто могли превратиться в тыкву или графа Дракулу. Бесспорным же хитом продаж стали очки для кошек, которые отлично смотрятся на фото в соцсетях.

Средний чек на покупку одежды для животных за три квартала 2021 года составил 1130 рублей. Так, например, сапожки для собак можно купить за 1170 рублей. А очки для гламуризации любимца можно приобрести за 617 рублей. За толстовку с надписью Security хозяева четвероногих отдадут 759 рублей.