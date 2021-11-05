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Очки для кошки: В России резко вырос спрос на одежду и аксессуары для питомцев

В топ попали носки и сапоги для собак, а также дождевики и толстовки. А во время Хэллоуина Мурзик или Шарик запросто могли превратиться в тыкву или графа Дракулу.

5 ноября, 02:00
<p>Фото © Ozon</p>

Фото © Ozon

Фото © Ozon

Фото © Ozon

В этом году россияне за девять месяцев успели потратить 56 миллионов рублей на одежду, обувь и аксессуары для своих питомцев в интернет-магазине Ozon. Как сообщили там Лайфу, это в 4,2 раза больше, чем в 2020-м. Пик спроса пришёлся на сентябрь, когда владельцы кошек и собак поспешили утеплить любимчиков перед холодным сезоном и сделать их осенние прогулки более комфортными.

В топ самых продаваемых товаров попали носки для собак и кошек. Также популярными оказались сапоги для собак, тёплые жилеты, толстовки, водоотталкивающие дождевики, комбинезоны и куртки для пасмурной осенней погоды. Не забывают владельцы домашних животных и о стильных аксессуарах для питомцев — бантиках и резиночках для шерсти.

Кроме того, некоторые подбирают любимцам и тематический гардероб. Так, например, кто-то наряжает кошек и собак в костюмы повара, гонщика или оленя Санта-Клауса. К слову, об игровых персонажах — во время Хэллоуина Барсик или Мурзик запросто могли превратиться в тыкву или графа Дракулу. Бесспорным же хитом продаж стали очки для кошек, которые отлично смотрятся на фото в соцсетях.

Средний чек на покупку одежды для животных за три квартала 2021 года составил 1130 рублей. Так, например, сапожки для собак можно купить за 1170 рублей. А очки для гламуризации любимца можно приобрести за 617 рублей. За толстовку с надписью Security хозяева четвероногих отдадут 759 рублей.

Золотую куртку для собак, которая выдерживает удар ножом, продают за 80 млн

Золотую куртку для собак, которая выдерживает удар ножом, продают за 80 млн

Ранее Лайф сообщал о том, что россияне боролись с одиночеством на карантине покупкой домашних животных. У подавляющего большинства наших соотечественников дома живёт одна или несколько кошек, а у каждого пятого есть пёс.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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