"Открою страшную тайну": Депутат Рады рассказал о миллиардах кубометров неучтённого газа
По словам депутата от партии "Слуга народа" Артёма Дмитрука, ему также очевидно, из-за чего Витренко держат у руля "Нафтогаза".
Фото ©Pixabay
Украина могла бы стать экспортёром "голубого топлива", ведь там добываются миллиарды "тайных" кубометров газа, но страна вынуждена его покупать. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Артём Дмитрук. Он отметил, что украинские власти должны в срочном порядке провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.
"Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи — одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа", — заявил Дмитрук в эфире телеканала "Наш"
Депутат отметил, что таких объёмов голубого топлива вполне хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины, а как минимум четыре миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать. Но, напомнил парламентарий, сегодня Киев только покупает газ. Депутат также отметил, что у руля "Нафтогаза Украины" находятся "негодяи и воры", в частности, глава компании Юрий Витренко. При этом Дмитрук уточнил, что если многим непонятно, почему Витренко "там держат", то для него всё весьма очевидно.
"Потому что он делает им классные схемы, откаты, например, Офису президента. Ну, а чего его там ещё держать? Чего за него голосовать большинству "Слуг народа"?" — задаётся риторическим вопросом Дмитрук.
Ранее Лайф писал, что на Украине заявили о потере 4,5 млрд кубов транзита газа после сделки России и Венгрии. При этом есть риск лишиться 10 млрд кубометров, отметил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предложил Москве продлить контракт, не дожидаясь окончания действующего соглашения.
Комментариев: 0