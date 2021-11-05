Украина могла бы стать экспортёром "голубого топлива", ведь там добываются миллиарды "тайных" кубометров газа, но страна вынуждена его покупать. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Артём Дмитрук. Он отметил, что украинские власти должны в срочном порядке провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.

"Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи — одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа", — заявил Дмитрук в эфире телеканала "Наш"

Депутат отметил, что таких объёмов голубого топлива вполне хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины, а как минимум четыре миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать. Но, напомнил парламентарий, сегодня Киев только покупает газ. Депутат также отметил, что у руля "Нафтогаза Украины" находятся "негодяи и воры", в частности, глава компании Юрий Витренко. При этом Дмитрук уточнил, что если многим непонятно, почему Витренко "там держат", то для него всё весьма очевидно.

"Потому что он делает им классные схемы, откаты, например, Офису президента. Ну, а чего его там ещё держать? Чего за него голосовать большинству "Слуг народа"?" — задаётся риторическим вопросом Дмитрук.