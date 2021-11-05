All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

На пляже у одного из отелей в районе курорта Канкун в штате Кинтана-Роо в южной Мексике произошло вооружённое столкновение враждующих банд наркоторговцев. Как сообщила прокуратура региона в "Твиттере", двое из участников разборок погибли на месте.

"Ведомство информирует, что на пляже залива Петемпич в районе Пуэрто-Морелос было зарегистрировано столкновение враждующих группировок наркоторговцев. Двое их членов погибли на месте. Тяжело пострадавших нет", — сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо южной Мексики.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на комментарий одного из местных высокопоставленных чиновников, группа преступников прибыла на лодке в погоне за членами другой группировки. По словам другого представителя власти, это была преднамеренная "казнь". До этого в полиции сообщали, что в районе отеля Azul Beach была замечена группа вооружённых ружьями людей. Местная телекомпания Milenio сообщила, что по крайней мере один турист, находившийся в этом районе, получил травму головы.

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

Как рассказывали в "Твиттере" встревоженные обитатели курорта, сотрудники отеля велели всем спрятаться в укрытиях, забаррикадировать двери в свои номера — и гости терялись в догадках, это похищение людей или теракт.

"Я никогда не был так напуган, буквально трясся... Все гости и сотрудники выведены из укрытий в вестибюль. Стрелок в отеле Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. По-прежнему никаких новостей из отеля. Люди плачут и обнимают друг друга", — написал в своём аккаунте один из проживающих в отеле, сопровождая такими надписями целую серию своих видео в момент инцидента.