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Полуголые туристы прятались в отеле: В Мексике банды устроили перестрелку прямо на многолюдном пляже

По меньшей мере два человека стали жертвами разборок, несколько были ранены.

5 ноября, 01:20

Фото © Twitter / Milenio

На пляже у одного из отелей в районе курорта Канкун в штате Кинтана-Роо в южной Мексике произошло вооружённое столкновение враждующих банд наркоторговцев. Как сообщила прокуратура региона в "Твиттере", двое из участников разборок погибли на месте.

"Ведомство информирует, что на пляже залива Петемпич в районе Пуэрто-Морелос было зарегистрировано столкновение враждующих группировок наркоторговцев. Двое их членов погибли на месте. Тяжело пострадавших нет", — сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо южной Мексики.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на комментарий одного из местных высокопоставленных чиновников, группа преступников прибыла на лодке в погоне за членами другой группировки. По словам другого представителя власти, это была преднамеренная "казнь". До этого в полиции сообщали, что в районе отеля Azul Beach была замечена группа вооружённых ружьями людей. Местная телекомпания Milenio сообщила, что по крайней мере один турист, находившийся в этом районе, получил травму головы.

Как рассказывали в "Твиттере" встревоженные обитатели курорта, сотрудники отеля велели всем спрятаться в укрытиях, забаррикадировать двери в свои номера — и гости терялись в догадках, это похищение людей или теракт.

"Я никогда не был так напуган, буквально трясся... Все гости и сотрудники выведены из укрытий в вестибюль. Стрелок в отеле Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. По-прежнему никаких новостей из отеля. Люди плачут и обнимают друг друга", — написал в своём аккаунте один из проживающих в отеле, сопровождая такими надписями целую серию своих видео в момент инцидента.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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