Есть ли риск заразиться от привитого заболевшего CoViD-19, пояснила медик

В случае если вакцинированный от коронавирусной инфекции заразился CoViD-19, он тоже может быть заразен. Такое пояснение дала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, занимающая пост замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. Однако она уточнила, что заразность такого человека будет ниже, чем невакцинированного.

"Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных", — сказала Татьяна Руженцова.

В интервью РИА "Новости" она отметила, что, соответственно, риск заразиться от привитого больного намного меньше.