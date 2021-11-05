"Всё нашим "партнёрам" плохо": Пушков ответил на заявление премьера Молдавии о "жестокой игре" России
Российский сенатор призывает недовольные западные страны не покупать у РФ газ, если им не нравятся условия.
Фото © Facebook / Gazprom
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. Она ранее заявила, что долгие переговоры с "Газпромом" о новом газовом контракте якобы были "жестокой игрой" со стороны России.
"Как ни поступает Россия, всё нашим "партнёрам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинёва условиях — тоже плохо. Даже ещё хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в "жестокой игре", а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.
Он напомнил и о заявлениях из Польши, где концерн PGNiG предупредил о возможной зависимости Европы от России. Пушков подчеркнул при этом, что Москва не заставляла Кишинёв покупать газ у РФ. Тот же выбрал именно этого партнёра "из-за приемлемой цены и гарантированности поставок". Сенатор добавляет: "Дорого? Не берите".
"Кстати, если снизить для Польши цену на газ, это ничего не изменит: всё равно будет "плохо", потому что само обращение Польши станет "подтверждением зависимости", да ещё и подадут это как большую победу Варшавы над плохой Россией", — заключил Пушков.
Напомним, что на днях в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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