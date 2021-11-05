Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. Она ранее заявила, что долгие переговоры с "Газпромом" о новом газовом контракте якобы были "жестокой игрой" со стороны России.

"Как ни поступает Россия, всё нашим "партнёрам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинёва условиях — тоже плохо. Даже ещё хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в "жестокой игре", а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Он напомнил и о заявлениях из Польши, где концерн PGNiG предупредил о возможной зависимости Европы от России. Пушков подчеркнул при этом, что Москва не заставляла Кишинёв покупать газ у РФ. Тот же выбрал именно этого партнёра "из-за приемлемой цены и гарантированности поставок". Сенатор добавляет: "Дорого? Не берите".