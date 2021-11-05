В США пообещали следить за тем, как власти России борются с киберпреступностью
Глава МВБ считает, что администрация Дональда Трампа не извлекла должных уроков из кибератак на системы компании SolarWinds.
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В Вашингтоне заявили, что намерены следить за тем, как российские власти противодействуют преступности в киберпространстве у себя в стране, сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Главу МВБ на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института попросили оценить результаты действий РФ в этом направлении после российско-американского саммита в Женеве. Он ответил, что Москвой и Штатами создана "для решения этой проблемы экспертная группа".
"Действия говорят лучше слов. Я думаю, мы посмотрим, что произойдёт", — приводит ТАСС ответ Майоркаса. При этом он процитировал слова президента США Джо Байдена: "Страны обязаны бороться с киберпреступностью в пределах своих границ".
По оценке Майоркаса, хакеры, совершившие атаку на системы компании SolarWinds, "были изобретательны". Министр уверен, что предыдущая администрация — Дональда Трампа — не извлекла должных уроков. Глава американского МВБ также указал на "настоятельную и неотложную необходимость укрепления кибербезопасности федерального правительства" США.
Ранее Лайф сообщал, что Россия предложила ООН проект конвенции против киберпреступности. Указанные стандарты предусматривают борьбу с криминальным использованием криптовалюты и преступлениями, которые совершаются при помощи информационных технологий.
Напомним, лидер США Джо Байден уверен в том, что Россия и Америка могут сотрудничать в вопросе кибербезопасности. Также в Белом доме отметили, что Вашингтон передавал России множество конкретных запросов о привлечении к ответственности хакеров. До этого в ходе российско-американского саммита в Женеве Путин и Джо Байден, в частности, достигли взаимопонимания по вопросам сотрудничества в сфере кибербезопасности.
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