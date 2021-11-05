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В США пообещали следить за тем, как власти России борются с киберпреступностью

Глава МВБ считает, что администрация Дональда Трампа не извлекла должных уроков из кибератак на системы компании SolarWinds.

5 ноября, 00:05

Фото ©Pexels

В Вашингтоне заявили, что намерены следить за тем, как российские власти противодействуют преступности в киберпространстве у себя в стране, сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Главу МВБ на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института попросили оценить результаты действий РФ в этом направлении после российско-американского саммита в Женеве. Он ответил, что Москвой и Штатами создана "для решения этой проблемы экспертная группа".

"Действия говорят лучше слов. Я думаю, мы посмотрим, что произойдёт", — приводит ТАСС ответ Майоркаса. При этом он процитировал слова президента США Джо Байдена: "Страны обязаны бороться с киберпреступностью в пределах своих границ".

По оценке Майоркаса, хакеры, совершившие атаку на системы компании SolarWinds, "были изобретательны". Министр уверен, что предыдущая администрация — Дональда Трампа — не извлекла должных уроков. Глава американского МВБ также указал на "настоятельную и неотложную необходимость укрепления кибербезопасности федерального правительства" США.

Путин призвал не "собачиться", а объединить усилия России и США по борьбе с киберпреступностью

Путин призвал не "собачиться", а объединить усилия России и США по борьбе с киберпреступностью

Ранее Лайф сообщал, что Россия предложила ООН проект конвенции против киберпреступности. Указанные стандарты предусматривают борьбу с криминальным использованием криптовалюты и преступлениями, которые совершаются при помощи информационных технологий.

Напомним, лидер США Джо Байден уверен в том, что Россия и Америка могут сотрудничать в вопросе кибербезопасности. Также в Белом доме отметили, что Вашингтон передавал России множество конкретных запросов о привлечении к ответственности хакеров. До этого в ходе российско-американского саммита в Женеве Путин и Джо Байден, в частности, достигли взаимопонимания по вопросам сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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