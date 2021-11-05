Что делать в случае перегруза домашней сети Wi-Fi, рассказал эксперт

В нерабочие дни многие россияне проводят время в Сети, используя при этом домашнюю сеть Wi-Fi. Эксперт по связи Сергей Половников дал несколько советов о том, как улучшить качества сигнала.

В беседе с радио Sputnik специалист отметил, что большая часть домашних роутеров работает в диапазоне 2.4 ГГц. Это сказывается на качестве связи в многоквартирном доме. Устройства "глушат" друг друга.

"Это можно сравнить с дорогой, где есть две полосы. Если такая дорога идёт из гигантского района, то эти полосы постоянно забиты. Вот диапазон 2,4 ГГц – это сейчас те самые две забитые полосы", – объяснил Сергей Половников.

Чтобы избавится от проблемы постоянно загруженной сети, специалист рекомендует сменить устройство на то, которое поддерживает диапазон 5 ГГц. Однако, есть и менее затратный способ: поставить роутер в центре вашей жилплощади, чтобы все точки квартиры были равноудалены от точки доступа Wi-Fi.