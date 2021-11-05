В украинском Генштабе анонсировали новые закупки беспилотников Bayraktar

Украина продолжит закупать у Турции ударные беспилотники Bayraktar. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Сергей Шаптала.

"У нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся, мы будем их наращивать ещё", — заявил Шаптала в эфире телеканала "1+1".

Комментируя ситуацию с первым применением такого беспилотника в Донбассе, он отметил, что "это было решение главнокомандующего". По заверению Шапталы, это было реакцией на обстрел украинских солдат. Якобы представители республики "нарушили минские договорённости".