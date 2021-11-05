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В украинском Генштабе анонсировали новые закупки беспилотников Bayraktar

По словам военачальника, решение о применении дрона в Донбассе было принято главнокомандующим.

4 ноября, 23:56

Фото © Пресс-служба президента Украины

Украина продолжит закупать у Турции ударные беспилотники Bayraktar. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Сергей Шаптала.

"У нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся, мы будем их наращивать ещё", — заявил Шаптала в эфире телеканала "1+1".

Комментируя ситуацию с первым применением такого беспилотника в Донбассе, он отметил, что "это было решение главнокомандующего". По заверению Шапталы, это было реакцией на обстрел украинских солдат. Якобы представители республики "нарушили минские договорённости".

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Лайф писал, что 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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