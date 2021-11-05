В украинском Генштабе анонсировали новые закупки беспилотников Bayraktar
По словам военачальника, решение о применении дрона в Донбассе было принято главнокомандующим.
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Украина продолжит закупать у Турции ударные беспилотники Bayraktar. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Сергей Шаптала.
"У нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся, мы будем их наращивать ещё", — заявил Шаптала в эфире телеканала "1+1".
Комментируя ситуацию с первым применением такого беспилотника в Донбассе, он отметил, что "это было решение главнокомандующего". По заверению Шапталы, это было реакцией на обстрел украинских солдат. Якобы представители республики "нарушили минские договорённости".
Лайф писал, что 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.
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