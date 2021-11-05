Обнаружен ген, который может увеличивать вдвое риск тяжёлого течения ковида

Учёные обнаружили ген, который, как предполагается, почти вдвое увеличивает риск тяжёлого течения CoViD-19. Об этом говорится в результатах исследования Оксфордского университета.

Своими трудами учёные поделились в журнале Nature Genetics. Они провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31. Она и связана с двукратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

"Мы выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", — отмечается в докладе учёных.

Учёные пишут, что такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают исследователи.