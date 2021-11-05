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Обнаружен ген, который может увеличивать вдвое риск тяжёлого течения ковида

Он встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.

5 ноября, 00:30
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Учёные обнаружили ген, который, как предполагается, почти вдвое увеличивает риск тяжёлого течения CoViD-19. Об этом говорится в результатах исследования Оксфордского университета.

Своими трудами учёные поделились в журнале Nature Genetics. Они провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31. Она и связана с двукратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

"Мы выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", отмечается в докладе учёных.

Учёные пишут, что такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают исследователи.

В России каждый день от ковида умирают в среднем две беременные женщины

В России каждый день от ковида умирают в среднем две беременные женщины

А ранее Лайф рассказывал, что в России трое суток подряд фиксировали антирекорды по смертности от ковида. За весь период эпидемии скончалось 243 255 пациентов, было выявлено 8 673 860 случаев коронавируса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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