СБУ извинилась перед украинским актёром за внесение его в чёрный список

Служба безопасности Украины принесла актёру Валентину Томусяку извинения за недоразумение. Имя артиста было ранее внесено в чёрный список — перечень лиц, по мнению Киева, угрожающих национальной безопасности.

"Томусяк был внесён по ошибке, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", — цитирует пресс-секретаря СБУ Артёма Дехтяренко LIGA.net.

Как ранее сообщал Лайф, включение украинского актёра в чёрный список может быть связано с фильмом "Солнцепёк". Он почему-то оказался в списке задействованных артистов, однако сам уверяет, что не имеет отношения к данной картине.