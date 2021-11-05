СБУ извинилась перед украинским актёром за внесение его в чёрный список
В спецслужбе ошибку признали и отметили, что проведут дополнительную проверку.
Фото © Instagram / Валентин Томусяк
Служба безопасности Украины принесла актёру Валентину Томусяку извинения за недоразумение. Имя артиста было ранее внесено в чёрный список — перечень лиц, по мнению Киева, угрожающих национальной безопасности.
"Томусяк был внесён по ошибке, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", — цитирует пресс-секретаря СБУ Артёма Дехтяренко LIGA.net.
По словам Дехтяренко, СБУ инициировала исключение актёра Томусяка из чёрного списка.
Как ранее сообщал Лайф, включение украинского актёра в чёрный список может быть связано с фильмом "Солнцепёк". Он почему-то оказался в списке задействованных артистов, однако сам уверяет, что не имеет отношения к данной картине.
Напомним, ранее власти Украины вдруг решили, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец назвал абсурдным своё попадание в чёрный список и спел на украинском языке. Однако уже 27 июня стало известно, что Минкульт Незалежной исключил его из этого перечня. А до того Киев увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.
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