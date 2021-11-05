Россиянам объяснили, где искать в смартфоне удалённые фото

Если вы случайно удалили фото или видео со своего смартфона, то отчаиваться и считать их безвозвратно утраченными не стоит. Как говорит партнёр и директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов, практически у всех производителей существует определённый алгоритм действий, который позволит восстановить удалённую информацию.

"Все крупные разработчики дистанционных хранилищ уделяют большое внимание сохранности контента. Поэтому случайное удаление или повреждение информации вследствие вирусов или ошибок операционной системы крайне маловероятно", — отмечает Павел Мясоедов в беседе с агентством "Прайм".

Он пояснил, что утерянные файлы могут храниться на самом девайсе, в резервной копии на компьютере или в облаке. Прежде всего, советует Мясоедов, следует проверить корзину — там данные хранятся около месяца.

"Файлы не стираются сразу, они переходят в скрытый системный вид, поверх которого впоследствии записывается новый программный код или, иными словами, новая информация", — объясняет специалист.

При этом Мясоедов подчёркивает, что самое надёжное средство для сохранения ваших файлов — это резервное копирование либо на компьютер, либо в облачное хранилище.