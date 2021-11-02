Названы четыре причины избегать "передоза" гаджетами в нерабочие дни

В нерабочие дни велик соблазн провести в смартфоне большую часть дня, залипая в видео с котиками и отсматривая фотографии знакомых с очередной свадьбы одноклассницы. Такая зависимость способна привести человека к сенсорной перегрузке, то есть к переизбытку информации, которая поступает в мозг. О том, какие ещё последствия поджидают любителей посёрфить в социальных сетях, рассказала Лайфу консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач — терапевт-кардиолог Юлия Фокина.

По её словам, зависимость людей от телефона существенно снижает качество жизни. Во-первых, из-за постоянного сравнения себя с блогерами и известными личностями у пользователей падает самооценка. Во-вторых, возникают проблемы со сном из-за синего свечения экрана. В-третьих, развивается тревога и даже депрессия. И ещё одно очень страшное последствие "передоза гаджетами": юзеры-залипальщики легко набирают массу тела.