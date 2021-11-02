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Названы четыре причины избегать "передоза" гаджетами в нерабочие дни

Терапевт объяснила, что залипание в смартфоне может буквально испортить жизнь.

2 ноября, 13:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В нерабочие дни велик соблазн провести в смартфоне большую часть дня, залипая в видео с котиками и отсматривая фотографии знакомых с очередной свадьбы одноклассницы. Такая зависимость способна привести человека к сенсорной перегрузке, то есть к переизбытку информации, которая поступает в мозг. О том, какие ещё последствия поджидают любителей посёрфить в социальных сетях, рассказала Лайфу консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач — терапевт-кардиолог Юлия Фокина.

По её словам, зависимость людей от телефона существенно снижает качество жизни. Во-первых, из-за постоянного сравнения себя с блогерами и известными личностями у пользователей падает самооценка. Во-вторых, возникают проблемы со сном из-за синего свечения экрана. В-третьих, развивается тревога и даже депрессия. И ещё одно очень страшное последствие "передоза гаджетами": юзеры-залипальщики легко набирают массу тела.

"Решением может стать цифровой детокс — период, в ходе которого вы умышленно снижаете количество времени, проведённого у экрана смартфона. Можно не ударяться в крайности — не нужно полностью отказываться от гаджетов и Интернета. Необходимо просто выставить у себя в телефоне время, которое готовы тратить на то или иное приложение", — советует врач-терапевт.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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