"Наглый мошенник": Американцы узнали, сколько Байден заработал до президентства

Читатели американской газеты The New York Post сильно удивились, когда узнали, сколько лидер США Джо Байден заработал до президентства. Они отметили его талант получать деньги ни за что.

Байден напомнил избирателям в Нью-Мексико, что, после того как покинул в 2017 году пост вице-президента, занял должность профессора в Пенсильванском университете. Там он прочитал около дюжины лекций и докладов, но ни разу не провёл полный семестровый курс или какие-либо исследования, не имел административных обязанностей. Так, за время профессорства Байден заработал почти 900 тысяч долларов.

"Похоже, единственный талант, которым обладает семья Байденов, заключается в умении зарабатывать деньги абсолютно ни за что", — написал один из комментаторов.

"Джо Байден стал бы великим профессором, если бы у него были мозги. То же самое и с его президентством", — добавил другой.

Пользователи прозвали Байдена "наглым мошенником" и "лжецом". Они обратили внимание, что старый президент каждый день себя компрометирует и рассказывает про "грязные делишки", поэтому ему точно уже пора на покой. В большей степени комментаторы подчеркнули, что Байден приписывает себе заслуги, но на самом деле является "стариком в упадке". Кто-то даже отметил, что 80 миллионов человек не могли проголосовать за этого человека на выборах на пост президента.

"Байден также был армейским рейнджером и астронавтом, но больше всего его волнует роль в фильме "Крёстный отец". Какой парень!" — сыронизировал читатель.