В Минске заявили, что Белоруссия и РФ выполнили 50% союзных программ

Белоруссия и Россия выполнили половину мероприятий, предусмотренных в рамках союзных программ, и положительный эффект от этого очевиден. Соответствующее заявление сделал белорусский премьер-министр Роман Головченко.

"Удалось реализовать на данный момент порядка 50% мероприятий, заложенных в программах. То есть половину мы сделали", — сказал он.