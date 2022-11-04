В Минске заявили, что Белоруссия и РФ выполнили 50% союзных программ
Белоруссия и Россия выполнили половину мероприятий, предусмотренных в рамках союзных программ, и положительный эффект от этого очевиден. Соответствующее заявление сделал белорусский премьер-министр Роман Головченко.
"Удалось реализовать на данный момент порядка 50% мероприятий, заложенных в программах. То есть половину мы сделали", — сказал он.
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании совместной с РФ группировки спутников, в том числе военных. Он отметил, что также в ближайшее время на орбиту отправится и белорусский космонавт.
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ТАСС / Валерий Шарифулин