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4 ноября, 13:07

В Минске заявили, что Белоруссия и РФ выполнили 50% союзных программ

Белоруссия и Россия выполнили половину мероприятий, предусмотренных в рамках союзных программ, и положительный эффект от этого очевиден. Соответствующее заявление сделал белорусский премьер-министр Роман Головченко.

"Удалось реализовать на данный момент порядка 50% мероприятий, заложенных в программах. То есть половину мы сделали", — сказал он.

Российская авиация приступила к патрулированию границ Союзного государства

Российская авиация приступила к патрулированию границ Союзного государства

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании совместной с РФ группировки спутников, в том числе военных. Он отметил, что также в ближайшее время на орбиту отправится и белорусский космонавт.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова

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