"Маленькие старички": Родителей предупредили, что гаджеты развивают у детей деменцию
Невролог Шахнович рассказал о риске "цифровой деменции" у зависимых от гаджетов детей
Зависимые от гаджетов дети хуже развиваются интеллектуально, чем их сверстники. В Германии даже ввели для этого явления термин "цифровая деменция", которая характеризуется снижением когнитивных способностей. О сути новой опасности Лайфу рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.
"В результате чрезмерного увлечения гаджетами у ребёнка не развиваются те участки головного мозга, которые ответственны за запоминание и усвоение информации, самоконтроль, принятие решений", — пояснил он.
Также у школьников возникают нарушения сна и кровоснабжения головного мозга из-за сидячего образа жизни и сосредоточенности длительное время на экране планшета или телефона. По словам невролога, эксперименты, проведённые во многих странах мира, показали, что 11-летние дети с зависимостью от гаджетов способны выполнять лишь интеллектуальные задачи 8-летнего ребёнка.
"Современные дети оказываются "маленькими старичками", причём не только по уровню подвижности, но и по своему психическому состоянию. У них развивается "цифровая деменция", которая способна крайне негативно отразиться на всей дальнейшей жизни — от учёбы и карьеры до построения здоровых личных отношений", — заключил Шахнович.
Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами.
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ТАСС / dpa / picture-alliance / Annette Riedl