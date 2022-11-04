Стало известно, кто заменит Милохина в "Ледниковом периоде"
Новым партнёром Медведевой в шоу "Ледниковый период" станет актёр Фёдор Федотов
Новым партнёром российской фигуристки Евгении Медведевой в шоу "Ледниковый период" будет актёр Фёдор Федотов. Об этом стало известно РИА "Новости" от источника, знакомого с ситуацией.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне проекта Федотов одержал победу, тогда он был в паре с двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года Татьяной Волосожар. Примечательно, что зрителям актёр известен по фильму "Серебряные коньки".
Напомним, что ранее Медведева выступала в паре с блогером Даней Милохиным, который после двух выпусков нового сезона "Ледникового периода" неожиданно заявил, что больше не намерен участвовать в шоу. Тиктокер сообщил, что устал, и улетел в ОАЭ. Продюсер программы "Ледниковый период" Илья Авербух с возмущением прокомментировал резкий уход знаменитости из шоу.
ТАСС / Донат Сорокин