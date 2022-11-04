Стало известно, кто заменит Милохина в "Ледниковом периоде"

Новым партнёром российской фигуристки Евгении Медведевой в шоу "Ледниковый период" будет актёр Фёдор Федотов. Об этом стало известно РИА "Новости" от источника, знакомого с ситуацией.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне проекта Федотов одержал победу, тогда он был в паре с двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года Татьяной Волосожар. Примечательно, что зрителям актёр известен по фильму "Серебряные коньки".