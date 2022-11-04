Более 150 петербуржцев пробежали по Пискарёвскому парку в День народного единства
В петербургском Пискарёвском парке в честь Дня народного единства прошёл легкоатлетический забег. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в мероприятии участвовало свыше 150 человек, самому старшему из них 70 лет. В зависимости от уровня подготовки петербуржцам предлагались две дистанции — пять и десять километров.
"В забегах я участвую практически во всех, каких только можно и нельзя, везде бегаю, прыгаю. В прошлые выходные — Гонка ГТО, в эти выходные Центр спорта Калининского района нас порадовал", — поделилась участница забега.
Стоит отметить, что легкоатлетический забег в День народного единства в Северной столице проводится ежегодно. По мнению организаторов, это отличная возможность поддерживать себя в хорошем физическом состоянии и найти единомышленников для занятий спортом.
Ранее Лайф сообщал, что Российское движение детей и молодёжи сняло видео ко Дню народного единства под песню "Я, ты, он, она — вместе целая страна". А ещё молодёжь запустила в социальных сетях флешмоб "Родина — Россия".