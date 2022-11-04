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4 ноября, 12:32

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Сразу в шести областях Украины днём 4 ноября объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт, освещающих ситуацию в стране.

Так, прямо сейчас сирены звучат в Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее в украинском городе Николаеве в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Также поступала информация о взрывах в Полтаве.

Стало известно о предотвращении взрыва на Запорожской АЭС

Стало известно о предотвращении взрыва на Запорожской АЭС

Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV

Наталья Исакова

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