Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Сразу в шести областях Украины днём 4 ноября объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт, освещающих ситуацию в стране.

Так, прямо сейчас сирены звучат в Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее в украинском городе Николаеве в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Также поступала информация о взрывах в Полтаве.