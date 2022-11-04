Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Сразу в шести областях Украины днём 4 ноября объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт, освещающих ситуацию в стране.
Так, прямо сейчас сирены звучат в Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Ранее в украинском городе Николаеве в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Также поступала информация о взрывах в Полтаве.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV